كأس العالم 2022: كيف احتفل المغاربة بتأهل تاريخي إلى ربع النهائي؟

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كأس العالم 2022: كيف احتفل المغاربة بتأهل تاريخي إلى ربع النهائي؟

قبل 6 دقيقة

فاز منتخب المغرب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.