كأس العالم 2022: كيف احتفل المغاربة بتأهل تاريخي إلى ربع النهائي؟
كأس العالم 2022: كيف احتفل المغاربة بتأهل تاريخي إلى ربع النهائي؟
فاز منتخب المغرب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي للمونديال.
فيديو, كأس العالم 2022: مشجعون مغاربة يحتفلون في الدوحة قبيل مباراة المغرب وإسبانيا, المدة 1,08
فاز منتخب المغرب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح ليصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال.