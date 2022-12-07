روسيا وأوكرانيا: جراحة قلب مفتوح ناجحة لرضيع في الظلام في كييف

قبل 30 دقيقة

في 23 نوفمبر، عندما ضربت صواريخ روسية العاصمة الأوكرانية، تُرك معهد كييف للقلب دون مصدر للطاقة لكن فريقا من الأطباء واصلوا العمل بالرغم من الظروف الصعبة.