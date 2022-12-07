روسيا وأوكرانيا: جراحة قلب مفتوح ناجحة لرضيع في الظلام في كييف
روسيا وأوكرانيا: جراحة قلب مفتوح ناجحة لرضيع في الظلام في كييف
في 23 نوفمبر، عندما ضربت صواريخ روسية العاصمة الأوكرانية، تُرك معهد كييف للقلب دون مصدر للطاقة لكن فريقا من الأطباء واصلوا العمل بالرغم من الظروف الصعبة.
وأجريت عملية قلب مفتوح لرضيع تحت الضوء الخافت لمصابيح LED المحمولة وبعض الدعم من المولدات الكهربائية.
في يوم الهجوم، أكمل المستشفى بنجاح 10 عمليات قلب مفتوح. تحدثت بي بي سي مع البروفيسور بوريس تودوروف، الذي قاد الفرق أثناء عملهم في ظلام دامس.