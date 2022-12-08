موسم 100 امرأة: هل أصبحت النساء أكثر غضبا عن ذي قبل حقا؟ وما السبب؟
موسم 100 امرأة: هل أصبحت النساء أكثر غضبا عن ذي قبل حقا؟ وما السبب؟
يشير تحليل بي بي سي لعشر سنوات من البيانات المأخوذة من استطلاع غالوب العالمي إلى أنه في المتوسط في جميع أنحاء العالم - ازداد شعور النساء بالغضب مقارنة بالرجال في السنوات القليلة الماضية.
تساءلت مراسلة شؤون السكان ستيفاني هيغارتي عن سبب زيادة الغضب لدى النساء، وتحدثت إلى أطباء نفسيين وجمعيات مختصة في إدارة الغضب لدى النساء تشجع النساء على تفريغ طاقتهن بطرق مختلفة من بينها الصراخ.