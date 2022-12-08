موسم 100 امرأة: هل أصبحت النساء أكثر غضبا عن ذي قبل حقا؟ وما السبب؟

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يشير تحليل بي بي سي لعشر سنوات من البيانات المأخوذة من استطلاع غالوب العالمي إلى أنه في المتوسط ​ في جميع أنحاء العالم - ازداد شعور النساء بالغضب مقارنة بالرجال في السنوات القليلة الماضية.