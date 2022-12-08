مر قرن على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في مصر. في ذلك الوقت، قيل إن عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر هو الذي اكتشفها. لكن معرضًا جديدًا يلقي الضوء على الدور المصري المنسي.

20 مايو/ أيار 2022