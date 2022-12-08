مكتبة الساقي: لماذا تغلق المكتبة العربية الأكبر في أوروبا أبوابها؟
مكتبة الساقي: لماذا تغلق المكتبة العربية الأكبر في أوروبا أبوابها؟
قرر القائمون على مكتبة الساقي في لندن، وهي المكتبة العربية الأكبر في أوروبا، إغلاق أبوابها نهاية هذا الشهر.
جعل غلاء المعيشة والاستيراد والنقل في بريطانيا، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية في البلاد العربية التي تأتي منها الكتب، استمرار العمل في المكتبة في غاية الصعوبة.
وقال القائمون على المكتبة إن دار الساقي لنشر الكتب العربية والإنجليزية ستستمر في العمل بعد إغلاق المكتبة.
تقرير حنان عبد الرازق، وجوليان الحاج من لندن
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