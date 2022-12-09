كأس العالم 2022: نبذة عن المنتخب المغربي الذي يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق أمام البرتغال
كأس العالم 2022: نبذة عن المنتخب المغربي الذي يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق أمام البرتغال
يسعى المنتخب المغربي لكرة القدم لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للدور نصف النهائي لمونديال قطر حين يلتقي المنتخب البرتغالي في دور الثمانية للبطولة.
وكان المنتخب المغربي قد أصبح أول منتخب عربي ورابع منتخب أفريقي يبلغ الدور ربع النهائي للمونديال بعد أن أطاح بمنتخب إسبانيا.
وفضل معظم عناصر الفريق اللعب باسم منتخب المغرب رغم أنهم يحملون جنسيات أخرى.
تقرير وائل دياب من القاهرة.