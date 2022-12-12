المذكرات السرية للنساء المتظاهرات في إيران

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المذكرات السرية للنساء المتظاهرات في إيران

12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، 16:53 GMT آخر تحديث قبل 17 دقيقة

منذ مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب "بشكل صحيح"، هزت البلاد مظاهرات يومية - من النساء والرجال - الذين يريدون الحياة دون القواعد الصارمة لقانون الآداب العامة في إيران.

بخلاف قصة مهسا أميني، هناك تجارب يومية تعيشها النساء المستمرات في الاحتجاج.

على مدار شهرين ونصف، أرسلت النساء أفكارهن وملاحظاتهن الصوتية وكتاباتهن ورسوماتهن إلى مراسلة بي بي سي صبا زافاري.

وتقول الحكومة الإيرانية إن الاحتجاجات مؤامرة يغذيها الغرب.