موسم 100 امرأة: فرح الديباني مغنية الأوبرا المصرية تحلم بإكمال مشوار داليدا

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موسم 100 امرأة: فرح الديباني مغنية الأوبرا المصرية تحلم بإكمال مشوار داليدا

قبل 27 دقيقة

اكتسبت المصرية فرح الديباني شهرة كبيرة كميزو سوبرانو في أشهر دور الأوبرا في العالم، واختيرت ضمن قائمة بي بي سي لـ "100 امرأة ملهمة ومؤثرة".

أدت فرح النشيد الوطني الفرنسي في حفل فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل / نيسان لعام 2022، وحصلت على جائزة مؤسسة "فاغنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة "عالم الأوبرا" في ألمانيا كأفضل موهبة شابة في 2018. كما منحتها السفارة الفرنسية في القاهرة وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس.

ولدى الشابة الثلاثينية عدة طموحات منها تقديم دور "عايدة" في الأوبرا المصرية الشهيرة، وتحلم بأن تكون مثل المغنية الشهيرة داليدا، كما تسعى لإتاحة فن الأوبرا للجميع وبالذات الشباب.