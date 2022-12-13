لماذا تحرق النساء في كردستان العراق أنفسهن؟

قبل 19 دقيقة

وفي إقليم كردستان، قد ترى النساء اللواتي يعانين من عنف أسري أن الانتحار هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة. حاولت حكومة إقليم كردستان مكافحة العنف ضد المرأة، لكن لا يزال العديد منهن في خطر.