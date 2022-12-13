لماذا تحرق النساء في كردستان العراق أنفسهن؟
لماذا تحرق النساء في كردستان العراق أنفسهن؟
تواجه النساء في العراق مستويات متزايدة من العنف الأسري. شهدت حالات العنف زيادة بنسبة 125٪ بين عامي 2020 و2021، وفقا للأمم المتحدة.
وفي إقليم كردستان، قد ترى النساء اللواتي يعانين من عنف أسري أن الانتحار هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة. حاولت حكومة إقليم كردستان مكافحة العنف ضد المرأة، لكن لا يزال العديد منهن في خطر.
نجحت بي بي سي في دخول أحد المستشفيات الرئيسية للحروق في كردستان العراق، حيث تموت العديد من النساء بسبب الحروق التي يشعلنها في أنفسهن.