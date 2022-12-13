سام بانكمان فرايد: لماذا تم القبض على "ملك العملات المشفرة" في جزر الباهاما؟
سام بانكمان فرايد: لماذا تم القبض على "ملك العملات المشفرة" في جزر الباهاما؟
مثل سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة "إف تي إكس" أمام محكمة الصلح في ناسو عاصمة جزر الباهاما.
وقالت الشرطة إن رائد الأعمال الشاب البالغ من العمر 30 عاما، اعتقل لارتكابه "مخالفات مالية" ضد القوانين في الولايات المتحدة.
كانت إف تي إكس أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة، مما ترك آلاف المستخدمين غير قادرين على سحب أموالهم.
استمع, إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة holdings of cryptocurrency؟, المدة 3,43
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة holdings of cryptocurrency؟