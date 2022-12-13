سام بانكمان فرايد: لماذا تم القبض على "ملك العملات المشفرة" في جزر الباهاما؟

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سام بانكمان فرايد: لماذا تم القبض على "ملك العملات المشفرة" في جزر الباهاما؟

قبل 37 دقيقة

مثل سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة "إف تي إكس" أمام محكمة الصلح في ناسو عاصمة جزر الباهاما.

وقالت الشرطة إن رائد الأعمال الشاب البالغ من العمر 30 عاما، اعتقل لارتكابه "مخالفات مالية" ضد القوانين في الولايات المتحدة.