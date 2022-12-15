كأس العالم 2022: كيف رأى مشجعو المغرب مباراة فريقهم أمام فرنسا؟
كأس العالم 2022: كيف رأى مشجعو المغرب مباراة فريقهم أمام فرنسا؟
انتهت آمال منتخب المغرب في أن يصبح أول بلد إفريقي أو عربي يصل إلى نهائي كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا، التي فازت باللقب في نسخته السابقة عام 2018.
وهذه أول خسارة لأسود الأطلس في البطولة التي تستضيفها قطر، بعد أن دخلوا التاريخ بوصولهم إلى نصف النهائي.
وفاز المغرب على منتخبات مخضرمة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال في طريقه إلى المربع الذهبي، ليصبح أول منتخب إفريقي أو عربي يحقق هذا الإنجاز.