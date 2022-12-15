كأس العالم 2022: كيف رأى مشجعو المغرب مباراة فريقهم أمام فرنسا؟

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كأس العالم 2022: كيف رأى مشجعو المغرب مباراة فريقهم أمام فرنسا؟

قبل 7 دقيقة

انتهت آمال منتخب المغرب في أن يصبح أول بلد إفريقي أو عربي يصل إلى نهائي كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا، التي فازت باللقب في نسخته السابقة عام 2018.

وهذه أول خسارة لأسود الأطلس في البطولة التي تستضيفها قطر، بعد أن دخلوا التاريخ بوصولهم إلى نصف النهائي.