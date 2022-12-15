شاهد تراكم 51 سنتيمترا من الثلوج في 24 ساعة

شاهد تراكم 51 سنتيمترا من الثلوج في 24 ساعة

تسبب الانخفاض الهائل في درجات الحرارة بالولايات المتحدة في تساقط الثلوج بكثافة في ولاية أيداهو.

والتقطت كاميرات رصد الطقس صورا بديعة لتراكم 51 سنتيمترا من الثلوج قرب أحد الجبال خلال 24 ساعة.