شاهد تراكم 51 سنتيمترا من الثلوج في 24 ساعة
شاهد تراكم 51 سنتيمترا من الثلوج في 24 ساعة
تسبب الانخفاض الهائل في درجات الحرارة بالولايات المتحدة في تساقط الثلوج بكثافة في ولاية أيداهو.
والتقطت كاميرات رصد الطقس صورا بديعة لتراكم 51 سنتيمترا من الثلوج قرب أحد الجبال خلال 24 ساعة.
فيديو, عاصفة شرق المتوسط: ثلوج كثيفة تغطي أجزاء من سوريا ولبنان والأردن, المدة 1,14
تواصل تساقط الثلوج على العديد من مناطق الشرق الأوسط ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث شملت هذه الحالة دولا عربية منها سوريا والأردن ولبنان.