شاهد تراكم 51 سنتيمترا من الثلوج في 24 ساعة

تواصل تساقط الثلوج على العديد من مناطق الشرق الأوسط ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث شملت هذه الحالة دولا عربية منها سوريا والأردن ولبنان.

27 يناير/ كانون الثاني 2022