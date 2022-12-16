كأس العالم 2022: من مخيم للاجئين إلى المونديال: أحلام كبيرة للاعبين سوريين

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مُنح أربعة لاعبي كرة قدم سوريين، كانوا يعيشون في مخيم الزعتري في الأردن، فرصة العمر عام 2018، عندما اختارتهم منظمة برازيلية من بين 350 لاعبا للانضمام إلى أكاديمية احترافية.

كانوا في سن الرابعة عشرة عندما انتقلوا إلى البرازيل، تاركين وراءهم عائلاتهم وأحبابهم. واليوم هم في الدوحة، يحضرون كأس العالم لكرة القدم، ويأملون في العثور على مستقبل في كرة القدم الاحترافية هناك. هذه قصتهم.