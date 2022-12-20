كأس العالم 2022: استقبال مهيب لمنتخب الأرجنتين وقائده ميسي بعد عودتهم إلى البلاد

كأس العالم 2022: استقبال مهيب لمنتخب الأرجنتين وقائده ميسي بعد عودتهم إلى البلاد

وصل منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة بوينس أيريس بعد فوزه ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر.

وخرجت الحشود في العاصمة بوينوس آيريس لاستقبال ميسي وزملائه بالرغم من وصولهم في ساعات مبكرة من الصباح.