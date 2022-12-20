كأس العالم 2022: استقبال مهيب لمنتخب الأرجنتين وقائده ميسي بعد عودتهم إلى البلاد
كأس العالم 2022: استقبال مهيب لمنتخب الأرجنتين وقائده ميسي بعد عودتهم إلى البلاد
وصل منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة بوينس أيريس بعد فوزه ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر.
وخرجت الحشود في العاصمة بوينوس آيريس لاستقبال ميسي وزملائه بالرغم من وصولهم في ساعات مبكرة من الصباح.
فيديو, كأس العالم 2022: الآلاف يحتفلون في شوارع بوينس آيرس بفوز الأرجنتين, المدة 0,58
احتفلت بوينوس آيرس بفوز منتخب الأرجنتين بلقبه العالمي الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقاد ليونيل ميسي فريق بلاده إلى فوز بركلات الترجيح على فرنسا، ليتوج باللقب لأول مرة.