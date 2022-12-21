موسم 100 امرأة: الحرب تدفع بمحامية للعمل كوسيطة بين طرفي النزاع في اليمن

موسم 100 امرأة: الحرب تدفع بمحامية للعمل كوسيطة بين طرفي النزاع في اليمن

من سلسلة ١٠٠ امرأة، نتعرف إلى الناشطة الحقوقية والمحامية معين العبيدي من مدينة تعز اليمنية التي تعمل وسيطة بين أطراف النزاع في البلد الذي يعاني من الحرب والحصار.