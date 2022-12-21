موسم 100 امرأة: الحرب تدفع بمحامية للعمل كوسيطة بين طرفي النزاع في اليمن
موسم 100 امرأة: الحرب تدفع بمحامية للعمل كوسيطة بين طرفي النزاع في اليمن
من سلسلة ١٠٠ امرأة، نتعرف إلى الناشطة الحقوقية والمحامية معين العبيدي من مدينة تعز اليمنية التي تعمل وسيطة بين أطراف النزاع في البلد الذي يعاني من الحرب والحصار.
فيديو, 100 امرأة:آية حيدر فنانة لبنانية "تطرز" أوجاع الحرب والهجرة, المدة 2,27
من سلسلة مئة امرأة عبر بي بي سي، نتعرّف اليوم على آية حيدر، فنانة لبنانية مقيمة في لندن. تعالج آية في عملها الفني قضايا إنسانية وسياسية مرتبطة بشكل أساسي بالحرب والهجرة.