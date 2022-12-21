موسم 100 امرأة: الحرب تدفع بمحامية للعمل كوسيطة بين طرفي النزاع في اليمن

قبل 8 دقيقة

من سلسلة ١٠٠ امرأة، نتعرف إلى الناشطة الحقوقية والمحامية معين العبيدي من مدينة تعز اليمنية التي تعمل وسيطة بين أطراف النزاع في البلد الذي يعاني من الحرب والحصار.