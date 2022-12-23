عيد الميلاد: مئات من "بابا نويل" في الشوارع للاحتفال وجمع التبرعات للأعمال الخيرية

قبل 45 دقيقة

من فنزويلا إلى بلغاريا، ومن إيطاليا إلى اليابان، خرج مئات من مرتدي زي بابا نويل إلى الشوارع ومنحدرات التزلج الثلجية، مع بدء العد التنازلي لعيد الميلاد، لجمع الأموال للأعمال الخيرية وتقديم الهدايا والمرح.