إسرائيل: حكومة نتنياهو الأكثر "تطرفا"...ماذا يعني ذلك للفلسطينيين؟
إسرائيل: حكومة نتنياهو الأكثر "تطرفا"...ماذا يعني ذلك للفلسطينيين؟
توصل بنيامين نتنياهوإلى اتفاق على حكومة جديدة ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ومن المقرر أن يقضي نتنياهو، الذي فاز في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فترة ولاية سادسة تاريخية كرئيس للوزراء.
ويضم ائتلافه أحزاباً يمينية متطرفة، بما في ذلك حزب أدين زعيمه ذات مرة بالعنصرية ضد العرب.
مراسل بي بي سي في القدس، مهند توتنجي، يشرح لنا ما يعنيه ذلك للفلسطينيين .
إعداد فتحي بن عيسى
فيديو, إيتمار بن غفير: ماذا نعرف عن حليف نتنياهو الجديد؟, المدة 2,19
يعود زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ليفوز بالانتخابات الإسرائيلية، لكن الجولة الأخيرة من المعركة الانتخابية شهدت تعاظم قوة أحزاب يمينية متشددة، كانت توصف في اسرائيل بالإرهابية.