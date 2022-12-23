الانتخابات الإسرائيلية: قلق متزايد لدى الفلسطينيين بعد تشكيل الحكومة الأكثر "تطرفا"

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه نجح في تشكيل حكومة مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

يقول الفلسطينيون في الخليل إنهم يشعرون بشكل متزايد بالخطر بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وشهدت الانتخابات ارتفاعًا هائلاً في تأييد اليمين المتطرف، مما أدى إلى تقوية شوكة القوميين المتطرفين وحركة الاستيطان في الخليل وأماكن أخرى.