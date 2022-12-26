العاصفة الثلجية تودي بحياة العشرات وتعرقل حركة السفر في الولايات المتحدة وكندا
العاصفة الثلجية تودي بحياة العشرات وتعرقل حركة السفر في الولايات المتحدة وكندا
واجه الأمريكيون والكنديون اضطرابات يوم عيد الميلاد حيث تسببت عاصفة ثلجية شديدة في انقطاع التيار الكهربائي وفرضت قيود على السفر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
ولقي 34 شخصا على الأقل حتفهم في الولايات المتحدة وفرض حظر في منطقة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، حيث تقطعت السبل بمركبات خدمة الطوارئ في الثلج.
واضطرت كندا أيضا |لي إلغاء رحلات جوية بينما قتل أربعة أشخاص عندما انقلبت حافلة على طريق جليدي بالقرب من مدينة ميريت.