لاجئون من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر

لاجئون من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر

بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر، وصل عشرات من اللاجئين من طائفة الروهينغا بميانمار إلى منطقة آتشيه بيسار بإندونيسيا. وكان على متن القارب ما يزيد عن 50 رجلا.

يحاول الكثير من مسلمي الروهينغا الهرب من ميانمار خاصة بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش وقيامهم بما يصفه البعض بحملات إبادة للروهينغا هناك.