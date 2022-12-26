لاجئون من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر
لاجئون من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر
بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر، وصل عشرات من اللاجئين من طائفة الروهينغا بميانمار إلى منطقة آتشيه بيسار بإندونيسيا. وكان على متن القارب ما يزيد عن 50 رجلا.
يحاول الكثير من مسلمي الروهينغا الهرب من ميانمار خاصة بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش وقيامهم بما يصفه البعض بحملات إبادة للروهينغا هناك.
فيديو, أزمة الروهينغا: نشأت في أكبر مخيم للاجئين في العالم, المدة 2,27
أدت حملة قمع وحشية شنها جيش ميانمار قبل ثلاث سنوات، إلى مقتل الآلاف من مسلمي الروهينغا ، وأجبرتهم على نزوح جماعي عبر الحدود إلى بنغلاديش.