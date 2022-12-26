لاجئون من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر

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لاجئون من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر

قبل 37 دقيقة

بعد أن جرفتهم الأمواج لمدة شهر، وصل عشرات من اللاجئين من طائفة الروهينغا بميانمار إلى منطقة آتشيه بيسار بإندونيسيا. وكان على متن القارب ما يزيد عن 50 رجلا.