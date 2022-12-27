عيد الميلاد: لماذا احتفل بابا نويل تحت الماء في فلوريدا؟
عيد الميلاد: لماذا احتفل بابا نويل تحت الماء في فلوريدا؟
خاض بابا نويل مغامرة تحت الماء قبل جدول الأعياد المزدحم.
شارك في جمع التبرعات الخيرية وهو يرتدي بدلة غطس وكان معه مساعده الجني الصغير.
فيديو, عيد الميلاد: مئات من "بابا نويل" في الشوارع للاحتفال وجمع التبرعات للأعمال الخيرية, المدة 1,41
من فنزويلا إلى بلغاريا، ومن إيطاليا إلى اليابان، خرج مئات من مرتدي زي بابا نويل إلى الشوارع، مع بدء العد التنازلي لعيد الميلاد، لجمع الأموال للأعمال الخيرية وتقديم الهدايا والمرح.