من فنزويلا إلى بلغاريا، ومن إيطاليا إلى اليابان، خرج مئات من مرتدي زي بابا نويل إلى الشوارع، مع بدء العد التنازلي لعيد الميلاد، لجمع الأموال للأعمال الخيرية وتقديم الهدايا والمرح.

23 ديسمبر/ كانون الأول 2022