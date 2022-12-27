عيد الميلاد: لماذا احتفل بابا نويل تحت الماء في فلوريدا؟

عيد الميلاد: لماذا احتفل بابا نويل تحت الماء في فلوريدا؟

خاض بابا نويل مغامرة تحت الماء قبل جدول الأعياد المزدحم.

شارك في جمع التبرعات الخيرية وهو يرتدي بدلة غطس وكان معه مساعده الجني الصغير.