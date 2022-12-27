تزوج متطوعان في قوات الدفاع المدني الأوكرانية عند نقطة تفتيش بعد أيام من غزو أوكرانيا.

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تزوج متطوعان في قوات الدفاع المدني الأوكرانية عند نقطة تفتيش بعد أيام من غزو أوكرانيا.

قبل 41 دقيقة

في مارس/آذار، تزوج فاليري وليزا، وهما متطوعان في قوات الدفاع المدني الأوكرانية، في حفل على الطراز العسكري عند نقطة تفتيش، وكان ذلك بعد أيام من غزو روسيا لأوكرانيا.

انتشر فيديو حفل زفافهما على نطاق واسع. وبعدها بتسعة أشهر، تركت ليزا الجيش في حين استمر فاليري في الخدمة.