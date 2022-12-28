أفغانستان تحت حكم طالبان: "كنت أتمنى لو أن الله لم يخلق المرأة"
أفغانستان تحت حكم طالبان: "كنت أتمنى لو أن الله لم يخلق المرأة"
قالت شابة أفغانية، تبلغ من العمر 19 عاما، وكانت سياسات حكومة طالبان قد منعتها من تحقيق حلمها بالالتحاق بالجامعة، إن النساء "يعاملن أسوأ من الحيوانات".
وكانت المراهقة على بعد أشهر فقط من أن تصبح أول امرأة في عائلتها تلتحق بالجامعة، لكن حكومة طالبان منعت النساء من الالتحاق بالجامعة ومن العمل في المنظمات غير الحكومية.
وقالت الشابة: "يمكن للحيوانات أن تذهب إلى أي مكان بمفردها، لكننا - نحن الفتيات - لا يحق لنا حتى الخروج من منازلنا".