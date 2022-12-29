قوارب الهجرة غير الشرعية تودي بحياة شباب غزة

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قوارب الهجرة غير الشرعية تودي بحياة شباب غزة

قبل 26 دقيقة

لم يختلف عام 2022 في قطاع غزة عن السنوات السابقة، إذ تستمر المعاناة وتتفاقم صعوبة الأوضاع المعيشية جراء الحصار المتواصل منذ ستة عشر عاما.

لكن كثيرين يصفون هذا العام بأنه الأسوأ على عائلات ضحايا حوادث غرق سفن الهجرة غير الشرعية والتي يقوم بها شبان غزة منذ أعوام هربا من ظروف القطاع المزرية ما أدى إلى مصرع العشرات وفقدان الكثيرين.