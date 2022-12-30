شاهد لقطات مذهلة للثلوج بعد العاصفة التي ضربت أمريكا الشمالية

شاهد لقطات مذهلة للثلوج بعد العاصفة التي ضربت أمريكا الشمالية

ضربت عاصفة شتوية قوية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولقي 60 شخصا على الأقل حتفهم بسبب العواصف الثلجية، نصفهم في ولاية نيويورك.

ومنذ أيام، تنتشر روايات عن سكان في المناطق الأكثر تضررا محاصرين بسبب الثلوج.