شاهد لقطات مذهلة للثلوج بعد العاصفة التي ضربت أمريكا الشمالية

قبل 31 دقيقة

ضربت عاصفة شتوية قوية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولقي 60 شخصا على الأقل حتفهم بسبب العواصف الثلجية، نصفهم في ولاية نيويورك.