شاهد لقطات مذهلة للثلوج بعد العاصفة التي ضربت أمريكا الشمالية
شاهد لقطات مذهلة للثلوج بعد العاصفة التي ضربت أمريكا الشمالية
ضربت عاصفة شتوية قوية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولقي 60 شخصا على الأقل حتفهم بسبب العواصف الثلجية، نصفهم في ولاية نيويورك.
ومنذ أيام، تنتشر روايات عن سكان في المناطق الأكثر تضررا محاصرين بسبب الثلوج.
فيديو, شاهد تراكم 51 سنتيمترا من الثلوج في 24 ساعة, المدة 0,28
كاميرات رصد الطقس بولاية أيداهو الأمريكية تلتقط صورا بديعة لتراكم 51 سنتيمترا من الثلوج قرب أحد الجبال خلال 24 ساعة.