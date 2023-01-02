"التلقيح الصناعي جعل والدي المريض يرى حفيدا"
"التلقيح الصناعي جعل والدي المريض يرى حفيدا"
استخدمت أم عزباء التلقيح الصناعي لتحمل حتى تتمكن من تقديم طفلها إلى والدها المصاب
بسرطان الجلد في المرحلة الرابعة.
كيرا، 27 عاما، من نوتنغهامشاير استخدمت التلقيح الصناعي الميسور في الولايات المتحدة حتى تتمكن من الحمل.
حملت كيرا بعد الجولة الأولى من العلاج وأنجبت طفلا في مايو 2021
ولادة طفل في أوكرانيا بطريقة التلقيح الصناعي من 3 أشخاص
مولد طفل في أوكرانيا لزوجين غير قادرين على الانجاب باستخدام تقنية التلقيح الصناعي من 3 أشخاص. والأطباء في بريطانيا يصفون العمل بأنه مجرد تجربة.