"التلقيح الصناعي جعل والدي المريض يرى حفيدا"

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"التلقيح الصناعي جعل والدي المريض يرى حفيدا"

قبل 14 دقيقة

استخدمت أم عزباء التلقيح الصناعي لتحمل حتى تتمكن من تقديم طفلها إلى والدها المصاب

بسرطان الجلد في المرحلة الرابعة.

كيرا، 27 عاما، من نوتنغهامشاير استخدمت التلقيح الصناعي الميسور في الولايات المتحدة حتى تتمكن من الحمل.