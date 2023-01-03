الضفة الغربية: فلسطينيون يطالبون بالتحقيق في مقتل أطفالهم على أيدي القوات الإسرائيلية
الضفة الغربية: فلسطينيون يطالبون بالتحقيق في مقتل أطفالهم على أيدي القوات الإسرائيلية
يطالب فلسطينيون بالتحقيق في مقتل أطفالهم على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
يقول خبراء الأمم المتحدة إن عنف الإسرائيليين الذين استوطنوا بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل 150 فلسطينيا - 33 منهم أطفال - في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2005 عندما بدأت الأمم المتحدة في توثيق عمليات القتل .
شنت إسرائيل عملية عسكرية هذا العام ردا على سلسلة قاتلة من الهجمات الفلسطينية المسلحة على الإسرائيليين.
ومع دخول إسرائيل في أكثر حكومة يمينية حتى الآن، هناك أمل ضئيل في تهدئة التوترات في العام الجديد