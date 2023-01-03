الضفة الغربية: فلسطينيون يطالبون بالتحقيق في مقتل أطفالهم على أيدي القوات الإسرائيلية

قبل 39 دقيقة

يقول خبراء الأمم المتحدة إن عنف الإسرائيليين الذين استوطنوا بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل 150 فلسطينيا - 33 منهم أطفال - في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2005 عندما بدأت الأمم المتحدة في توثيق عمليات القتل .