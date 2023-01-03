كريستيانو رونالدو: ماذا وراء انضمام النجم البرتغالي لنادي النصر السعودي؟

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كريستيانو رونالدو: ماذا وراء انضمام النجم البرتغالي لنادي النصر السعودي؟

قبل 29 دقيقة

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين، بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر في صفقة تاريخية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن اللاعب، البالغ من العمر 37 عاما والفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، يقيم في أحد الفنادق الفاخرة مع مرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المسؤولين قوله إن النجم البرتغالي استقدم معه فريقا كبيرا من المساعدين.