السعودية: الفيضانات تغمر وادي العقيق في المدينة المنورة
السعودية: الفيضانات تغمر وادي العقيق في المدينة المنورة
طالب مركز الأرصاد في السعودية المواطنين بتوخي الحذر في ظل خطر استمرار هطول أمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وغمرت المياه أحياء وطرقات بسبب الفيضانات المفاجئة التي شهدتها عدة أجزاء من المملكة بما فيها جدة ومكة.
وأظهرت لقطات تم تصويرها بواسطة طائرة مسيرة مياه الفيضانات وهي تغمر وادي العقيق بالمدينة المنورة، الذي يبقى جافا بقية العام.
فيديو, الأردن: لحظة إجلاء سياح من البتراء بسبب فيضانات مفاجئة, المدة 0,30
أجلي السياح من موقع البتراء الأثري بالأردن بعد أن اجتاحته فيضانات مفاجئة. وحولت السيول الموقع إلى نهر سريع التدفق، ما اضطر السلطات إلى التدخل بسرعة لإجلائهم.