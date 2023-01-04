أجلي السياح من موقع البتراء الأثري بالأردن بعد أن اجتاحته فيضانات مفاجئة. وحولت السيول الموقع إلى نهر سريع التدفق، ما اضطر السلطات إلى التدخل بسرعة لإجلائهم.

28 ديسمبر/ كانون الأول 2022