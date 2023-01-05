قصة تشبه "بيكي بلايندرز"…ما سر الهوس بقَصة شعر "الصعاليك" الأسترالية؟
قصة تشبه "بيكي بلايندرز"…ما سر الهوس بقَصة شعر "الصعاليك" الأسترالية؟
انتشرت قصة شعر "موليت" بين الكثيرين في جميع أنحاء العالم - لكن البداية تعود لقصة "اللاركيين" في أستراليا التي يتمسكون فيها بقصة الشعر الغريبة كرمز ثقافي لبلادهم.
بي بي سي سألت الأستراليين عن سبب هوسهم بقصة الشعر تلك.
فيديو, عرايا على شاطئ أستراليا للتوعية ضد سرطان الجلد, المدة 1,17
تجرد حوالي 2500 متطوع من ملابسهم على شاطئ بوندي في سيدني للمشاركة في عمل فني يهدف إلى زيادة الوعي بسرطان الجلد.