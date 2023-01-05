قصة تشبه "بيكي بلايندرز"…ما سر الهوس بقَصة شعر "الصعاليك" الأسترالية؟

قبل 12 دقيقة

انتشرت قصة شعر "موليت" بين الكثيرين في جميع أنحاء العالم - لكن البداية تعود لقصة "اللاركيين" في أستراليا التي يتمسكون فيها بقصة الشعر الغريبة كرمز ثقافي لبلادهم.