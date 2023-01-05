المعتقل الفلسطيني كريم يونس يعود إلى قريته بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية

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المعتقل الفلسطيني كريم يونس يعود إلى قريته بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية

قبل 10 دقيقة

أفرج اليوم عن المعتقل الفلسطيني كريم يونس بعد أن قضى 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية.

واعتقل يونس في عام 1983 بتهمة قتل إسرائيلي، وكان يبلغ حينها 22 عاما.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن السلطات الإسرائيلية أفرجت عنه في مدينة رعنانا قرب تل أبيب، في محاولة لإفشال حفل الاستقبال الذي نظمته له عائلته في قرية عارة داخل إسرائيل.