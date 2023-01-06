شرطي أمريكي يستوقف مشتبها بالقتل ويطلق سراحه دون أن يلحظ أنه مطلوب

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

شرطي أمريكي يستوقف مشتبها بالقتل ويطلق سراحه دون أن يلحظ أنه مطلوب

قبل 15 دقيقة

استوقف شرطي بولاية إنديانا الأمريكية، خلال متابعته لقواعد السير على طريق سريع، مشتبها بارتكابه جرائم، وتركته بتحذير شفهي دون أن يلحظ أنه مطلوب.

كانت الشرطة قد استوقفت برايان كوبرغر، 28 عاما، مرتين يوم 15 ديسمبر/كانون الأول لاقتراب سيارته أكثر من اللازم من سيارة أخرى على الطريق السريع، قبل أن تتركه لحال سبيله. كان المشتبه به بسيارة أطلقت شرطة ولاية أيداهو مواصفاتها للجمهور للإبلاغ عنها، حيث يشتبه في قتله أربعة طلبة أثناء نومهم.