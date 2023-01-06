أفغانستان تحت حكم طالبان: شابة تلجأ للتعلم سرا عبر الإنترنت
أفغانستان تحت حكم طالبان: شابة تلجأ للتعلم سرا عبر الإنترنت
بعد أن أمرت حركة طالبان الإناث في جميع أنحاء البلاد بالتوقف عن الالتحاق بالجامعات الخاصة والعامة، ربما أصبح التعليم عبر الإنترنت ملاذاً لشابات أفغانيات.
بينهن هذه الشابة التي تدرس عبر الإنترنت سراً وطلبت إخفاء هويتها لحمايتها. تحدثت إليها مها الجمل.
فيديو, أفغانستان تحت حكم طالبان: نساء يتحدين قرار منعهن من الالتحاق بالجامعات, المدة 2,00
احتجت نساء أفغانيات على قرار طالبان بإغلاق الجامعات الخاصة والحكومية أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد.