أفغانستان تحت حكم طالبان: شابة تلجأ للتعلم سرا عبر الإنترنت

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بعد أن أمرت حركة طالبان الإناث في جميع أنحاء البلاد بالتوقف عن الالتحاق بالجامعات الخاصة والعامة، ربما أصبح التعليم عبر الإنترنت ملاذاً لشابات أفغانيات.