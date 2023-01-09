فيروس كورونا: كيف أثر كوفيد-19 وسوء المعاملة على سياحة الأفيال في تايلاند؟
فيروس كورونا: كيف أثر كوفيد-19 وسوء المعاملة على سياحة الأفيال في تايلاند؟
يلجأ مالكو الأفيال في تايلاند إلى البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المال لإطعام حيواناتهم.
وكان لوباء كوفيد-19 تأثير واضح على عدد السياح الذين يزورون الأفيال ولم يعد العديد من أصحاب الأفيال يكسبون ما يكفي حتى مع تعافي صناعة السياحة الآن.
ويحجم الكثير من السياح الأجانب عن المشاركة في العروض التي تقدمها الأفيال بسبب المخاوف من سوء معاملتها.
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