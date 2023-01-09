فيروس كورونا: كيف أثر كوفيد-19 وسوء المعاملة على سياحة الأفيال في تايلاند؟

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فيروس كورونا: كيف أثر كوفيد-19 وسوء المعاملة على سياحة الأفيال في تايلاند؟

قبل 18 دقيقة

يلجأ مالكو الأفيال في تايلاند إلى البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المال لإطعام حيواناتهم.

وكان لوباء كوفيد-19 تأثير واضح على عدد السياح الذين يزورون الأفيال ولم يعد العديد من أصحاب الأفيال يكسبون ما يكفي حتى مع تعافي صناعة السياحة الآن.