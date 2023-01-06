الأمير هاري: دوق ساسكس يحكي عن خلافه مع شقيقه قبل النشر المرتقب لمذكراته
الأمير هاري: دوق ساسكس يحكي عن خلافه مع شقيقه قبل النشر المرتقب لمذكراته
أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير هاري ضجة كبيرة، إذ يروي في كتابه تفاصيل مثيرة تشمل حصول اعتداء جسدي من شقيقه ويليام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسربت فيه أجزاء من مذكراته المقرر أن تنشر الثلاثاء القادم بعنوان “البديل”
وقبل هذا الموعد المرتقب، حصلت وسائل إعلامية عدّة على نسخ من الكتاب، لا سيّما بعدما طرحته مكتبات إسبانية للبيع عن طريق الخطأ.
فيديو, هاري وميغان: قصة حب واتهامات بالعنصرية واستذكار لديانا في سلسلة نتفليكس عن دوق ودوقة ساسكس, المدة 4,34
أثارت سلسلة نتفليكس الجديدة هاري وميغان في جزئها الأول جدلا واسعا داخل بريطانيا وخارجها وغضبا في الوسط الإعلامي البريطاني بعد حديث الثنائي عن تعرض ميغان ماركل لمعاملة عنصرية.