الأمير هاري: دوق ساسكس يحكي عن خلافه مع شقيقه قبل النشر المرتقب لمذكراته

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الأمير هاري: دوق ساسكس يحكي عن خلافه مع شقيقه قبل النشر المرتقب لمذكراته

قبل 21 دقيقة

أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير هاري ضجة كبيرة، إذ يروي في كتابه تفاصيل مثيرة تشمل حصول اعتداء جسدي من شقيقه ويليام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسربت فيه أجزاء من مذكراته المقرر أن تنشر الثلاثاء القادم بعنوان “البديل”