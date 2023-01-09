البرازيل: لحظة اقتحام أنصار جايير بولسونارو مقر البرلمان والمحكمة العليا

البرازيل: لحظة اقتحام أنصار جايير بولسونارو مقر البرلمان والمحكمة العليا

اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني السابق، جايير بولسونارو، مقر البرلمان والمحكمة العليا، وحاصروا قصر الرئاسة.

واستمر ذلك لساعات قبل أن تتمكن الشرطة من استعادة السيطرة على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا مساء الأحد.

وندد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالاقتحام وتوعد بمحاسبة المسؤولين.

وكان دا سيلفا قد فاز على بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.