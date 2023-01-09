البرازيل: لحظة اقتحام أنصار جايير بولسونارو مقر البرلمان والمحكمة العليا
البرازيل: لحظة اقتحام أنصار جايير بولسونارو مقر البرلمان والمحكمة العليا
اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني السابق، جايير بولسونارو، مقر البرلمان والمحكمة العليا، وحاصروا قصر الرئاسة.
واستمر ذلك لساعات قبل أن تتمكن الشرطة من استعادة السيطرة على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا مساء الأحد.
وندد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالاقتحام وتوعد بمحاسبة المسؤولين.
وكان دا سيلفا قد فاز على بولسونارو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فيديو, arabلولا دا سيلفا يبكي أثناء خطاب تنصيبه رئيسا للبرازيل, المدة 1,12
ألقى لولا خطابه أمام حشود من الناس تجمعت لحضور مراسم تنصيبه، واستنكر فيه "الفجوة" بين الأغنياء والفقراء في البرازيل، وتعهد بإعادة بناء البلاد.