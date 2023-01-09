مذكرات الأمير هاري: 6 أسباب تجعلها مثيرة للجدل

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مذكرات الأمير هاري: 6 أسباب تجعلها مثيرة للجدل

قبل 43 دقيقة

تكشف مذكرات الأمير هاري، "البديل"، عن سلسلة من المظالم والاتهامات تجاه العائلة المالكة البريطانية.

سيطرح الكتاب للبيع رسميا في 10 يناير/ كانون ثاني، لكن بي بي سي حصلت على نسخة في إسبانيا حيث بيعت عن طريق الخطأ.

يشمل ما كشف هاري في الكتاب عنه الادعاء بتعرضه لهجوم جسدي من قبل شقيقه بسبب زوجته ميغان، وقتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته في أفغانستان، بالإضافة إلى روايات أنه تعاطى الكوكايين عندما كان أصغر سنا وتحدثه عن والدته الأميرة الراحلة ديانا.