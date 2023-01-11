راقص الباليه الذي يؤدي على كرسي متحرك

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راقص الباليه الذي يؤدي على كرسي متحرك

قبل 43 دقيقة

يأمل راقص الباليه الشاب الذي يستخدم كرسيا متحركا في خلق المزيد من الفرص للراقصين ذوي القدرات المختلفة.

جو باول ماين هو نجم عرض ”سليب ووكر” الذي قدمته فرقة الباليه الملكية في المملكة المتحدة، والذي جعله يحتل مركز الصدارة.

تعرض الشاب البالغ من العمر 25 عاما لإصابات غيرت حياته بعد مضاعفات جراحة بالركبة وحادث سيارة في سن 15 عاما، مما جعله يعتقد أنه لن يرقص مرة أخرى.