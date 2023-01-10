مقهى صديق للبيئة يعطي حياة جديدة لبقايا القهوة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مقهى صديق للبيئة يعطي حياة جديدة لبقايا القهوة

قبل 30 دقيقة

"رستريتو كافيه لاب" مقهى صديق للبيئة في غزة يعيد تدوير أطنان من بقايا القهوة التي تستهلك سنويا، ويستخدمها كسماد طبيعي لتخصيب النباتات والأشجار.

وتعتبر القهوة أكثر المشروبات شعبية في قطاع غزة، إذ يستهلك الغزاويون ما يقارب 7 أطنان من حبوب البن يوميا، حسب الأرقام الرسمية.