مقهى صديق للبيئة يعطي حياة جديدة لبقايا القهوة
مقهى صديق للبيئة يعطي حياة جديدة لبقايا القهوة
"رستريتو كافيه لاب" مقهى صديق للبيئة في غزة يعيد تدوير أطنان من بقايا القهوة التي تستهلك سنويا، ويستخدمها كسماد طبيعي لتخصيب النباتات والأشجار.
وتعتبر القهوة أكثر المشروبات شعبية في قطاع غزة، إذ يستهلك الغزاويون ما يقارب 7 أطنان من حبوب البن يوميا، حسب الأرقام الرسمية.
ويأمل القائمون على "رستريتو كافيه لاب" أن يلهم مشروعهم الصغير المزيد من أصحاب المقاهي للانضمام إلى المبادرة.
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