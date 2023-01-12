التوحد: طفل قد يكون "موتسارت" العصر الحديث بعمر 11 عاما

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جود طفل على طيف التوحد يبلغ من العمر 11 عامًا يتوقع البعض أن موهبته في عزف البيانو تؤهله لأن يكون موتسارت القادم.