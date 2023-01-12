التوحد: طفل قد يكون "موتسارت" العصر الحديث بعمر 11 عاما
التوحد: طفل قد يكون "موتسارت" العصر الحديث بعمر 11 عاما
جود طفل على طيف التوحد يبلغ من العمر 11 عامًا يتوقع البعض أن موهبته في عزف البيانو تؤهله لأن يكون موتسارت القادم.
يمكن لعازف البيانو الصغير عزف أي موسيقى تلتقطها أذنه.
فيديو, المصابون بالتوحد...طاقات مهدورة في العالم العربي, المدة 2,43
يعاني الأطفال المشخصون باضطراب طيف التوحد من صعوبات فى الالتحاق بالمدراس النظامية فى العالم العربي باعتبارها لا تراعي الفروق بينهم كما لا تراعي الاختلافات بينهم وبين بقية الأطفال.