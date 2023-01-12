أحداث البرازيل: كيف أصبح قميص فريق كرة القدم الأشهر رمزا سياسيا؟

قبل 5 دقيقة

ويمثل القميص الأصفر الكناري أنجح فريق في تاريخ كأس العالم، ولسنوات وحد البلاد من خلال الشغف الشعبي بالكرة المستديرة.

لكن في 8 يناير، اقتحم الآلاف من أنصار اليميني المتطرف جاير بولسونارو مرتدين القميص بألوانه الأصفر والأخضر رفضا لهزيمة الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حدث رآه البعض كعلامة على مدى الانقسام في البلاد، فكيف أصبح القميص رمزا سياسيا لليمين المتطرف في البرازيل؟