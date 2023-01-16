مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على “إصلاحات” قضائية

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مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على “إصلاحات” قضائية

قبل 6 دقيقة

تظاهر أكثر من 80 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل إصلاحات قضائية.

ويخشى المعارضون من أن تمكن تلك التغييرات، في حال تنفيذها، الحكومة

من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه، مشيرين إلى أن ذلك قد يساعد في إلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فضلا عن منح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة إلى جانب تسهيل التشريع لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة