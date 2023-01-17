أندرو تيت: الشرطة الرومانية توسع التحقيق بشأن المؤثر المثير للجدل
أندرو تيت: الشرطة الرومانية توسع التحقيق بشأن المؤثر المثير للجدل
توسع الشرطة الرومانية التحقيق في مزاعم تتعلق بعمليات اتجار بالبشر واغتصاب تتعلق ببطل الكيك بوكسينغ السابق والمؤثر المثير للجدل أندرو تيت.
وتحفظت الشرطة على أسطول من السيارات الفاخرة من قصره ببوخارست خلال عطلة الأسبوع، وداهمت سبعة عقارات أخرى تخصه.
المافيا الإيطالية: اعتقال زعيم كوزا نوسترا بعد 30 عاماً من المطاردة
السلطات الإيطالية تلقي القبض على ماتيو ميسينا دينارو، زعيم المافيا الإيطالي المطلوب، في صقلية بعد 30 عاما من الهروب.