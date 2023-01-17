انفجار بيروت: توقف التحقيق يثير نزاعا بين عائلات الضحايا والقضاء اللبناني

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مضى نحو عامين ونصف العام منذ مقتل 215 شخصا وتدمير مساحات واسعة من بيروت جراء الانفجار، وأدى تدخل السلطة السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار الذي فشل في استجواب كبار المسؤولين بشأن الانفجار.