انفجار بيروت: توقف التحقيق يثير نزاعا بين عائلات الضحايا والقضاء اللبناني
انفجار بيروت: توقف التحقيق يثير نزاعا بين عائلات الضحايا والقضاء اللبناني
مضى نحو عامين ونصف العام منذ مقتل 215 شخصا وتدمير مساحات واسعة من بيروت جراء الانفجار، وأدى تدخل السلطة السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار الذي فشل في استجواب كبار المسؤولين بشأن الانفجار.
ويقول أقارب الضحايا الذين يناضلون من أجل المساءلة إن القضاء استهدفهم في الأيام الأخيرة بدلا من ملاحقة المسؤولين عن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
تقرير لينا سنجاب من بيروت