روسيا وأوكرانيا: مقتل وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف
روسيا وأوكرانيا: مقتل وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف
قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.
وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عامًا) ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عامًا) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.
وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام "في وقت المأساة، كان هناك أطفال وموظفين في روضة الأطفال".
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية.
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