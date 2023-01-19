جاسيندا أرديرن: نجاحات وتحديات في مشوار رئيسة الوزراء النيوزيلاندية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

جاسيندا أرديرن: نجاحات وتحديات في مشوار رئيسة الوزراء النيوزيلاندية

قبل 27 دقيقة

فاجأت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الخميس بلادها بإعلان أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل، مؤكّدةً أنها لا تملك "ما

يكفي من الطاقة" لمواصلة الحكم بعد خمسة أعوام ونصف العام في السلطة.

يأتي ذلك قبل تسعة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية.

وخلال عهد أرديرن (42 عامًا)، واجهت أزمة وباء كوفيد-19 وثوران بركان دامٍ وأسوأ هجوم شهدته البلاد على الإطلاق هو مجزرة كرايستشيرش عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلمًا في مسجد على يد أسترالي ينتمي الى جماعة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.