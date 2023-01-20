كأس الخليج 25: احتفالات في العراق بفوز المنتخب بعد مباراة مثيرة

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فاز المنتخب العراقي على نظيره العُماني في نهائي بطولة "خليجي 25" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يمنع حادث التدافع بين مشجعين أمام ملعب جذع النخلة في البصرة لمشاهدة المباراة النهائية وقتل على إثره ثلاثة أشخاص الجماهير من التجمع لمتابعة المباراة أمام عمان في محيط الملعب وفي المقاهي.