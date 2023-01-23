ناجية من الاغتصاب تسجل اعتراف المعتدي عليها سرا

قبل 30 دقيقة

بعد أن أدين المعتدي عليها بتهمتي اغتصاب وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، أصدرت إيلي ويلسون من اسكتلندا تسجيلا صوتيا لاعتراف مغتصبها، قائلة إنها تريد إظهار كيف يمكن أن يكون المعتدون "متلاعبين".