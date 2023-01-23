ناجية من الاغتصاب تسجل اعتراف المعتدي عليها سرا
ناجية من الاغتصاب تسجل اعتراف المعتدي عليها سرا
بعد أن أدين المعتدي عليها بتهمتي اغتصاب وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، أصدرت إيلي ويلسون من اسكتلندا تسجيلا صوتيا لاعتراف مغتصبها، قائلة إنها تريد إظهار كيف يمكن أن يكون المعتدون "متلاعبين".
سجلت ويلسون لدانيال ماكفارلين سرا اعترافا من خلال ضبط هاتفها للتسجيل في حقيبة يدها.
وقعت الاعتداءات بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018 عندما كانا كلاهما يدرسان في جامعة غلاسكو.
قالت ويلسون إنه على الرغم من استخدام الصوت في المحكمة، لم يصدر الحكم بالإجماع.