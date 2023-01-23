"أستخدم لعبة "كول أوف ديوتي" للتحدث مع عائلتي في إيران"

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"أستخدم لعبة "كول أوف ديوتي" للتحدث مع عائلتي في إيران"

قبل 10 دقيقة

كشف حلاق يعيش في منطقة ويست ميدلاندز بإنجلترا كيف يستخدم لعبة الهاتف المحمول "كول أوف ديوتي" Call of Duty للتحدث مع عائلته في إيران.

تم تقييد أدوات الاتصال مثل "واتساب" WhatsApp في البلاد وسط أزمة مستمرة.

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