"أستخدم لعبة "كول أوف ديوتي" للتحدث مع عائلتي في إيران"
"أستخدم لعبة "كول أوف ديوتي" للتحدث مع عائلتي في إيران"
كشف حلاق يعيش في منطقة ويست ميدلاندز بإنجلترا كيف يستخدم لعبة الهاتف المحمول "كول أوف ديوتي" Call of Duty للتحدث مع عائلته في إيران.
تم تقييد أدوات الاتصال مثل "واتساب" WhatsApp في البلاد وسط أزمة مستمرة.
واندلعت اضطرابات بعد وفاة مهسا أميني بعد احتجاز الشرطة لها في سبتمبر/ أيلول بزعم عدم ارتداء الحجاب بالشكل الصحيح.
قال الحلاق البالغ من العمر 36 عاما، والذي يعمل في جنوب برمنغهام، إنها طريقة جيدة للتحقق من أن عائلته بخير.