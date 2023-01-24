ساعة القيامة: ماهي، وما دلالة تحريك عقارب التوقيت الرمزي؟

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ساعة القيامة: ماهي، وما دلالة تحريك عقارب التوقيت الرمزي؟

قبل 49 دقيقة

يعتزم أعضاء "نشرة علماء الذرة" تحديث "ساعة القيامة" الرمزية التي تمثل حكم أبرز خبراء العلم والأمن حول المخاطر التي تتهدد الوجود البشري، على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى.

وتصف المنظمة الساعة بأنها تمثيل لمدى قرب البشرية من التدمير الذاتي، وتقول إن عملية إعادة الضبط السنوية يجب أن يُنظر إليها على أنه "دعوة للعمل لإعادة العقارب الى الوراء".

وبالنسبة لعام 2023، قالت النشرة إنها ستأخذ في الاعتبار الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية واستمرار أزمة المناخ.

تحدثت رويترز مع بول إنغرام من مركز جامعة كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية حول دلالة تحريك عقارب هذه الساعة الرمزية.