صبي يعلم نفسه القراءة وهو في الثانية من عمره
صبي يعلم نفسه القراءة وهو في الثانية من عمره
قبل صبي علم نفسه القراءة عندما كان طفلا صغيرا، كأصغر عضو في جمعية “منسا” في المملكة المتحدة.
تقبل الجمعية الأشخاص الذين يحصلون على 98 في المائة أو أعلى في اختبار ذكاء معتمد.
تيدي البالغ من العمر أربع سنوات، من سومرست في إنجلترا، يمكنه العد حتى 100 بست لغات غير لغته الأم، بما في ذلك الماندرين الصينية.
فيديو, كأس العالم 2022: صبي كفيف يحول ملصقات لاعبي كأس العالم إلى طريقة برايل, المدة 0,52
سيباستيان فيلورامو استخدم الآلة الكاتبة بطريقة برايل لجعل ألبوم ملصقات كأس العالم قطر 2022 متاحاً للجميع.