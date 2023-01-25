صبي يعلم نفسه القراءة وهو في الثانية من عمره

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صبي يعلم نفسه القراءة وهو في الثانية من عمره

قبل 38 دقيقة

قبل صبي علم نفسه القراءة عندما كان طفلا صغيرا، كأصغر عضو في جمعية “منسا” في المملكة المتحدة.

تقبل الجمعية الأشخاص الذين يحصلون على 98 في المائة أو أعلى في اختبار ذكاء معتمد.